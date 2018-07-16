Трамп пояснив, чому США і Росія небезпечні для всього світу

15:15, 16 липня 2018
Політика
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на початку зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним наголосив, що США і РФ є великими двома ядерними держави, що не є доброю справою для світу.

Початок зустрічі лідерів США та РФ транслювався з президентського палацу в Гельсінки (Фінляндія) на американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

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"І я дійсно вважаю, що світ хоче побачити, що ми ладнаємо. Ми є двома великим ядерними державами. Ми маємо 90% ядерної зброї, і це не є доброю справою, це погана справа. І я вважаю, що нам слід сподіватися, що ми можемо щось з цим зробити, тому що не позитивна сила – це негативна сила. Тому ми говоритимемо про це серед інших питань", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, відбудуться переговори президентів США і РФ Трампа і Путіна в Гельсінкі (Фінляндія). Трамп має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, поставити питання про Україну і Сирію, а також втручання РФ у вибори в США.

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі
Теги: #Трамп#Путін