У Гельсінкі розпочалася зустріч Трампа з Путіним

Кортежі лідерів Росії та Сполучених Штатів прибули із запізненням від запланованого часу.

Президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Російської Федерації Володимир Путін прибули у Гельсінки (Фінляндія) до президентського палацу для ведення переговорів.

Прибуття лідерів США та РФ і їхніх делегацій до президентського палацу у Гельсінки транслювалося в прямому ефірі на Reuters TV та американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

Кортеж Путіна під'їхав до президентського палацу приблизно о 13:35, Трампа – о 13:56.

Лідерів США і РФ зустрічав президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Він повідомив Трампу, що Путін вже прибув на зустріч.

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За повідомленням Білого дому, планувалося, що прибуття Трампа до президентського палацу відбудеться о 13:00, а о 13:20 мала розпочатися двостороння зустріч Трампа і Путіна у форматі "тет-а-тет". Заздалегідь було заплановано, що о 14:50 розпочнеться розширена зустріч президентів США та РФ за обідом, а о 16:50 відбудеться спільна прес-конференція.

Відправлення літака Трампа до Вашингтону заплановане на 18:55.

Як повідомляє CNN, літак президента РФ прибув до Гельсінки із запізненням, приземлившись в аеропорту приблизно о 13:00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, відбудуться переговори президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна в Гельсінкі (Фінляндія).

Трамп має намір обговорити з Путіним нерозповсюдження ядерної зброї, порушити питання України та Сирії, а також втручання РФ у вибори в США.