Італія до кінця року планує підняти питання перегляду санкцій проти РФ

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 5 липня продовжила на півроку санкції проти Росії, спрямовані на конкретні сектори її економіки.

Італія має намір до кінця року поставити в Брюсселі питання про скасування санкцій проти РФ.

Про це у розмові з ТАСС заявив віце-прем'єр, глава МВС Італії Маттео Сальвіні.

"На наш погляд, санкції не приносять користі, в тому числі італійській економіці. Ми вже повернулися до хороших відносин з Росією у сфері культури, торгівлі, промисловості і безпеки. Протягом цього року в Брюсселі ми поставимо питання про перегляд подібної неефективної політики", - сказав він.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 5 липня продовжила на півроку санкції проти Росії, спрямовані на конкретні сектори її економіки.

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Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі погодили продовження економічних санкцій проти Москви у зв’язку з анексією Криму та підтримкою сепаратистів на Донбасі.

Під час обговорення продовження економічних санкцій уряд Італії не зробив ніяких рішучих кроків, щоб зупинити антиросійські обмеження, незважаючи на попередні гучні заяви з цього приводу. Обговорення санкцій тривало дві хвилини.