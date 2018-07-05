Порошенко прокоментував рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

Президент також наголосив на необхідності повного виконання Мінських домовленостей та виведення російських військ з Донбасу.

Президент Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії.

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Про це глава держави написав у "Tвіттері". "Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України. Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності", - зазначив Порошенко.

"Наші вимоги чіткі – повне виконання Мінських домовленостей, виведення російських військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників, повернення Криму", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 липня 2018 року.

Сьогодні, 5 липня, Рада ЄС ще на півроку продовжила чинність санкцій проти Росії, спрямовані на конкретні сектори економіки країни.