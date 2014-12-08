Ситуація в зоні АТО непроста, бойовики накривають вогнем Дебальцеве (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація в зоні проведення АТО залишається непростою», - зазначив він, додавши, що «протягом минулої доби терористи обстріляли позиції наших військ 55 разів».

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«Найбільша активність бойовиків зафіксована в районі Дебальцевського виступу: з «Граду» 4 рази обстрілювалися позиції сил АТО під Дебальцевим і 5 разів біля сіл Чорнухине та Міус», - зауважив речник РНБО.

Також за словами Лисенка, терористи обстріляли з артилерії та мінометів Нікішине, Артемове, Юнокомунарівськ, Малоорлівку, Новоорлівку, Орлово-Іванівку.

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