Помічниця Пашинського розповіла, через що саме нардеп почав їй погрожувати (документ)

Тетяна Блистів стверджує, що погрози від Пашинського почалися після того, як сталася підробка таблиці, яку вона відмовилася візувати.

Тетяна Блистів, глава секретаріату Комітету ВР з безпеки і оборони, розповіла, після чого на її адресу почали надходити погрози від голови комітету Сергія Пашинського.

Нову інформацію у цій справі опублікувала журналістка Ольга Волкова, пише видання "Страна".

"Як мені сказала Тетяна Блистів, погрози почалися від Пашинського на її адресу після того, як сталася підробка таблиці, яку вона відмовилася візувати. А мова йшла про "Укроборонпром", - заявила журналістка.

Волкова також опублікувала документ, в якому Блистів викладає суть проблеми одному з керівників апарату Верховної Ради.

Згідно з цією службовою запискою, мова йде про законопроект №6697 - про реструктуризацію заборгованості підприємств "Укроборонпрому" перед Росією.

За словами Блистів, проект був рекомендований до прийняття в першому читанні, хоча у ньому є ряд серйозних порушень регламенту. Наприклад, що текст закону, рекомендований до прийняття, після цього змінювався після листів з "Укроборонпрому".

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Крім того, при підготовці цього закону до слухання у сесійній залі, секретаріату, який очолює Блистів, було доручено скласти порівняльну таблицю до законопроекту. Але це було зробити неможливо, тому що концепції закону постійно змінювалися навіть після позитивного вердикту Комітету щодо законопроекту, що є порушенням регламенту.

На ці порушення, каже Блистів, керівництво Комітету "уваги не звертало". 4 липня вона заявила про це на засіданні і відмовилася візувати порівняльну таблицю. Після чого Пашинський викликав її в свій кабінет і почав у грубій формі погрожувати, каже Блистів.

Вона пише, що поставилася до погроз серйозно і почала забезпечувати безпеку своїх близьких. Тим часом водій заступника Пашинського - нардепа Винника - привіз і передав у секретаріат порівняльну таблицю до закону за підписом Пашинського.

"Мені доповіли, що цей варіант законопроекту відрізняється від того, що знаходився в секретаріаті", - пише Блистів. Все це, на її думку, є грубим порушенням регламенту, адже законопроект до того часу вже був рекомендований до прийняття Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України розслідуватиме кримінальне провадження за заявою керівника секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Тетяни Блистів щодо погроз фізичної розправи на її адресу з боку народного депутата України та голови цього комітету Сергія Пашинського.

Відповідну заяву про погрози вона написала написала на ім'я Луценка, кримінальне провадження було зареєстроване та передане за підслідністю до СБУ.

Луценко повідомив, що під час розслідування провадження будуть проведені всі необхідні слідчі дії.

При цьому генпрокурор уточнив, що до завершення канікул у Верховній Раді України стане зрозумілим, чи є підстави знімати депутатську недоторканність із Пашинського.

Пашинський в свою чергу заперечує звинувачення і каже, що Блистів викрили в крадіжці зарплати.