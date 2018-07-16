Працівник комітету ВР поскаржилася, що Пашинський погрожував її вбити

Очікується, що до завершення парламентських канікул буде зрозуміло, чи є підстави знімати депутатську недоторканність з Пашинського.

Служба безпеки України (СБУ) розслідуватиме кримінальне провадження за заявою керівника секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Тетяни Блистів щодо погроз на її адресу з боку народного депутата і голови цього комітету Сергія Пашинського.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Секретар комітету написала на моє ім'я заяву про погрозу фізичної розправи з боку народного депутата. Ця справа зареєстрована і передана за підслідністю до Служби безпеки України", - заявив він.

"В даному випадку йдеться про достатньо серйозні звинувачення щодо народного депутата", - додав генпрокурор.

За його словами, під час розслідування провадження будуть проведені всі необхідні слідчі дії.

"Сьогодні я мав розмову з керівником слідчого управління СБУ. Коли він прийме матеріали провадження, проведе всі необхідні слідчі дії. Звичайно, це будуть і допити, і перехресні допити і багато інших необхідних речей", - сказав Луценко.

"Я маю тільки її заяву, яка не вказує на деталі. Лише вказує на конкретні його слова, які він нібито, з її точки зору, вимовив. Зараз будемо розбиратися, хто є свідками, чим це можна підтвердити. Очні ставки. Я не виключаю детектора брехні в даній ситуації", - додав він.

При цьому Луценко уточнив, що до завершення канікул у Верховній Раді України стане зрозумілим, чи є підстави знімати депутатську недоторканність із Пашинського.

"Думаю, що до завершення канікул у народних депутатів якраз будемо готові дати якусь проміжну відповідь, чи є підстави для зняття депутатської недоторканності з народного депутата", - зазначив він.