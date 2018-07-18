Експерт назвав три головні цілі Путіна в Україні

Експерт уточнив, що виконання будь-якого з трьох завдань задовольняє Путіна.

На сьогодні у президента Російської Федерації Володимира Путіна є три цілі в Україні.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив військовий експерт і блогер Олексій Арестович.

За його словами, Путін однозначно буде намагатися просунути свого кандидата на виборах в Україні. Тут у нього три завдання.

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"Перше - провести свого президента. Припустимо, не вийде, тоді друге завдання - не важливо, хто буде президентом, треба посварити його з парламентом. І це цілком здійсненне завдання. І третє завдання - якщо не вдасться прямо посварити парламент з президентом, тоді їм потрібно провести достатню кількість партій-спойлерів, щоб неможливо було зробити коаліцію з істотних питань, пов'язаних зі змінами до Конституції, наприклад, прописуванням вступу в ЄС та НАТО як офіційної доктрини держави, голосуванням за пакет євроатлантичних реформ. І ось ті невеликі групи по 5-10 депутатів, від яких буде критично залежати прийняття тих чи інших реформ, легко перекуповуються", - зазначив Арестович.

Він уточнив, що виконання будь-якого з цих трьох завдань задовольняє Путіна. Навіть якщо проукраїнський президент і парламент в цілому проукраїнський, там наявна велика кількість, м'яко кажучи, ватних сил.

"Для нього це буде перемогою. Це зробити не складно, тому що настрої в Україні дуже сильно на користь російської вулиці. І навіть українська патріотична частина не любить нинішню владу. Це то, що й потрібне для Путіна, тому що не треба буде летіти літаками, стріляти ракетами і так далі", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт, письменник Валентин Бадрак вважає, що для президента Росії Володимира Путіна головним "фронтом" стане територія виборів в Україні (заплановані на 2019 рік).