Експерт розповів про новий головний "фронт" Путіна в Україні

У президента Росії все підготовлено до війни, наголосив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, письменник Валентин Бадрак вважає, що для президента Росії Володимира Путіна головним "фронтом" стане територія виборів в Україні (заплановані на 2019 рік).

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У глави РФ все підготовлено до війни, але більш актуальним для нього є збільшення кількості проросійських людей у владних колах нашої країни, розповів експерт під час чату на "Главреді".

"Тому війна низької інтенсивності буде продовжуватися, але головним "фронтом" стане територія виборів в Україні", — зазначив він.

Раніше російський блогер і фінансист Слава Рабинович заявив, що перейменування російським лідером Володимиром Путіним військових частин РФ на честь українських міст можна назвати провокацією.