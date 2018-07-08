Експерт розповів про новий головний "фронт" Путіна в Україні

06:17, 08 липня 2018
Політика
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Володимир Путін / REUTERS

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, письменник Валентин Бадрак вважає, що для президента Росії Володимира Путіна головним "фронтом" стане територія виборів в Україні (заплановані на 2019 рік).

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У глави РФ все підготовлено до війни, але більш актуальним для нього є збільшення кількості проросійських людей у владних колах нашої країни, розповів експерт під час чату на "Главреді".

"Тому війна низької інтенсивності буде продовжуватися, але головним "фронтом" стане територія виборів в Україні", — зазначив він.

Раніше російський блогер і фінансист Слава Рабинович заявив, що перейменування російським лідером Володимиром Путіним військових частин РФ на честь українських міст можна назвати провокацією.

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Теги: #Росія#Україна#Володимир Путін