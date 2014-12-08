Росія відхилила прохання Аксьонова: "перехідний період" продовжувати не будуть

Про це заявив віце-прем'єр Дмитро Козак на нараді у голови російського уряду, повідомляє РИА Новости.

"Згідно з договором про входження Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації був передбачений перехідний період для інтеграції Криму і Севастополя в економічну, фінансову та правову системи РФ. Цей період закінчується 1 січня 2015 року. Ми його не будемо продовжувати, незважаючи на те, що такі пропозиції звучать", - сказав Козак.

Читайте такожРосія в Криму порушує зобов'язання окупаційної влади - Human Rights WatchЗа його словами, "Крим готовий з переважної більшості питань увійти в систему державного управління Російської Федерації".

Однак прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час тієї ж наради повідомив, що підписав постанову уряду про дворічний перехідний період при встановленні тарифів ЖКГ в Криму, пише Крим.Реалії.

Раніше самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов просив Росію продовжити "перехідний період" до 2016 року.