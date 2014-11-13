Аксьонов просить Росію продовжити "перехідний період" окупації до 2016 року

Про це в четвер 13 листопада повідомила віце-прем'єр уряду» анексованого Криму Євгена Бавикіна, передає Крим.Реалії.

«Звернення спрямовано головою Криму з урахуванням того, що існують проблеми інтеграції в фінансовій, юридичній, правовій, банківській сферах. На жаль, навіть з урахуванням того, що щодо багатьох речей ми встигли вирішити проблеми і знайти рішення або внести зміни у відповідне законодавство Росії. Але при наближенні до 1 січня 2015 року виникає все більше проблем, які неможливо вирішити одномоментно», - сказала вона на нараді в "Раді міністрів" Криму.

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