Завершився конкурс на керівні посади в ДБР – названо 27 переможців

Рішення про призначення на посади ухвалюватиме директор Бюро Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

Зовнішня комісія завершила конкурс на 27 керівних посад у Державному бюро розслідувань, відібравши 27 кандидатів.

Згідно із записом прямої трансляції засідання зовнішньої комісії, розміщеного на офіційній сторінці Youtube-каналу Кабінету міністрів України, на посади керівників територіальних управлінь були запропоновані наступні кандидати:

Руслан Марчук (директор територіального управління ДБР у м. Київ),

Артем Матвєєв (директор територіального управління ДБР у м. Краматорськ),

Микола Друзюк (директор територіального управління ДБР у м. Львів),

Денис Керман (директор територіального управління ДБР у м. Мелітополь),

Олег Денега (директор територіального управління ДБР у м. Миколаєві),

Володимир Тимошко (директор територіального управління ДБР у м. Полтава),

Сергій Палатов (директор територіального управління у м. Хмельницький),

Євген Шевцов (керівник першого управління організації досудових розслідувань ДБР),

Олександр Тур (керівник другого управління організації досудових розслідувань ДБР),

Артем Бугаєць (керівник третього управління організації досудових розслідувань ДБР),

Сергій Житник (керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ДБР),

Олександр Яковлев (керівник управління оперативного забезпечення та оперативно-технічних заходів ДБР),

Володимир Криволапов (керівник управління оперативних розробок ДБР),

Роман Білоус (керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки ДБР),

Андрій Калашник (керівник управління спеціального призначення ДБР),

Олександр Коваль (начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення ДБР),

Алла Костюкова (керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації ДБР),

Богдан Чобіток (керівник управління внутрішнього контролю ДБР),

Василь Титарчук (керівник управління забезпечення діяльності ДБР),

Андрій Багров (керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій ДБР),

Мар'яна Гайовська-Ковбасюк (начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР),

Оксана Пащенко (керівник управління правового забезпечення ДБР),

Петро Божевський (начальник відділу внутрішнього аудиту ДБР),

Віталій Француз (керівник управління кадрової роботи та державної служби ДБР),

Денис Луцик (керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер ДБР),

Дмитро Шишкарьов та Ярослав Денисенко (головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управління внутрішнього контролю ДБР).

За повідомленням прес-служби ДБР, в Бюро привітали завершення конкурсу. Рішення про призначення на посади ухвалюватиме директор відомства Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

Читайте такожВід викрадення кабеля і драбини до хабаря у $1 тисячу: журналісти назвали справи, які доводив до вироку новообраний очільник ДБР Труба

«Йдеться про спеціальну перевірку державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців від Ради громадського контролю та експертів від профільних організацій», – пояснив він.

Труба нагадав, що ДБР не задіяно у конкурсному відборі на ці посади, але він як директор несе "відповідальність за всіх працівників, тим паче, якщо це – керівники напрямків".

При цьому очільник відомства зазначив, що протягом конкурсу неодноразово з’являлися заяви громадських організацій щодо недоброчесності тих чи інших кандидатів.

"Ми уважно слідкували за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Ця можливість була у зовнішньої комісії під час співбесід. Із завершенням конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того – це наш обов’язок", – сказав він.

Також Труба підкреслив, що це не означає, що у ДБР одностайно погоджуються з чиїмось висновками.

"Сьогодні будь-яку інформацію можна розмістити в Інтернеті, і вона може не мати під собою підґрунтя. Але це означає, що ми не маємо права проігнорувати наявну інформацію та не перевірити її. Тим паче, коли мова йде про керівників напрямків, які, до того ж отримуватимуть гідну зарплату", – пояснив він.

За його словами, він звернувся до зовнішньої комісії з проханням оголосити другу хвилю конкурсу на 44 керівних посади, оскільки Верховна Рада до закриття сесії так і не ухвалила у другому читанні законопроект, який передає повноваження проводити конкурси на ці посади внутрішнім комісіям Бюро.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів.

Згідно з чинним законодавством, внутрішні комісії ДБР проводять конкурси на некерівні посади. Натомість конкурс на посади керівників управлінь, відділів, секторів, всіх працівників управління внутрішнього контролю, а також директорів територіальних органів проводить зовнішня комісія, яка сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.