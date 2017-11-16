Обрано директора Державного бюро розслідувань (відео)

Романа Трубу обрано директором Державного бюро розслідувань. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене під час засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату ДБР.

Читайте такожЗ 20 листопада розслідуванням кримінальних справ повинне зайнятися Держбюро, якого немає - ЛуценкоРішення за цього кандидата ухвалено одноголосно – 9 членів комісії.

Загалом, за результатами голосування: за Олександра Буряка – 1 голос; за Ольгу Варченко – 1; за Василя Вовка – 2; за Романа Голобутовського – 0; за Олексія Горащенкова – 2; за Олега Григорова - 4; за Романа Гупала - 3; за Віктора Клименка - 0; за Анатолія Коржа - 2; за Юрія Македона - 4; за Анатолія Матіоса - 2; за Сергія Палатова - 1; за Вадима Теличка - 2; за Володимира Трофименка - 1; за Трубу - 9; за Григорія Усатого - 5; за Олексія Харкевича - 4; за Богдана Чобітка - 3; за Олександра Чурсіна - 2 голоси.

Труба очолював управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури, коли ГПУ очолював Віталій Ярема. Після відставки Яреми Трубу було понижено на посаді, і він незабаром пішов з Генпрокуратури. На початку 2017 року він очолював департамент у юридичній компанії "Сектор права".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

На Держбюро розслідувань покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро, та військових злочинів.

Директора Держбюро розслідувань призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.