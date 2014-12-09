В районі Ясинуватої військові знищили п'ять ворожих танків - ІC

В районі н. п. Ясинувата зосереджене тут формування російсько-терористичних військ, під час останніх невдалих атак позицій українських військ у напрямку до Авдіївці, понесло втрати у живій силі і бронетехніці.

Про це повідомляє "Інформаційний опір". Зокрема, основні втрати противника в даному районі зафіксовані внаслідок вогневих ударів української артилерії з вихідного рубежу бойовиків. Читайте такожБойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберної зброї, місто знеструмлене Протягом 2-х діб було підбито і знищено 5 танків терористів. Противник організував часткову евакуацію підбитої техніки (до 3 танків) з поля бою і її відновлення, використовуючи потужності місцевих машинобудівних виробництв.

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