В районі Ясинуватої військові знищили п'ять ворожих танків - ІC
08:19, 09 грудня 2014Політика
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В районі н. п. Ясинувата зосереджене тут формування російсько-терористичних військ, під час останніх невдалих атак позицій українських військ у напрямку до Авдіївці, понесло втрати у живій силі і бронетехніці.
REUTERS
Про це повідомляє "Інформаційний опір".
Зокрема, основні втрати противника в даному районі зафіксовані внаслідок вогневих ударів української артилерії з вихідного рубежу бойовиків.
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Протягом 2-х діб було підбито і знищено 5 танків терористів. Противник організував часткову евакуацію підбитої техніки (до 3 танків) з поля бою і її відновлення, використовуючи потужності місцевих машинобудівних виробництв.
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