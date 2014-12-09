За добу бойовики більше 60 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

За минулу добу штабом Антитерористичної операції не зафіксовано ознак припинення вогню зі сторони терористів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook. «Упродовж минулої доби бандити здійснили 64 спроби атак позицій українських військ. А також, населених пунктів на Луганському, Донецькому, Дебальцевському напрямках», - повідомляє прес-центр. Читайте такожБойовики обстріляли залізничний переїзд під Авдіївкою, є жертви У зону ураження потрапили населені пункти Станиця Луганська, Трьохізбенка, Новомихайлівка, Верхня Вільхова, Щастя, Кримське, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Піски,Тоненьке, Новобахмутівка, Красне, Тарамчук, Артемово, Майорськ, Чернухіно, Шуми, Дебальцево, Ольховатка, Вуглегірськ, Нікішене, Новоорлівка, Рідкодуб.

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