Програма уряду розглядатиметься у Раді 11 грудня - Луценко

11:58, 09 грудня 2014
Політика
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Програма діяльності уряду розглядатиметься у Верховній Раді у четвер, 11 грудня.

Юрій Луценко / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко.

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“Програма уряду буде розглядатися в четвер”, - сказав він і додав, що весь законодавчий процес буде підпорядкований виконанню коаліційної угоди та програми діяльності уряду.

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