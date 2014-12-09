Програма уряду розглядатиметься у Раді 11 грудня - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко.

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“Програма уряду буде розглядатися в четвер”, - сказав він і додав, що весь законодавчий процес буде підпорядкований виконанню коаліційної угоди та програми діяльності уряду.