Луценко: Опозиція отримає три парламентські комітети

Про це він сказав журналістам, пише Lb.ua.

"Фракції більшості вже узгодили кількість комітетів, за які вони готові взяти політичну відповідальність, і ми узгодили також те, що опозиція отримає три комітети. Які комітети і яка опозиція - предмет завтрашньої наради", - сказав він.

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Він також висловив упевненість, що в четвер Рада погодить кількість та склад парламентських комітетів.