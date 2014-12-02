Луценко: Опозиція отримає три парламентські комітети
23:59, 02 грудня 2014Політика
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Голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Юрій Луценко прогнозує призначення керівництва трьох парламентських комітетів з числа представників опозиції на засіданні Ради 4 грудня.
Луценко прогнозує призначення керівництва трьох парламентських комітетів з числа представників опозиції / УНІАН
Про це він сказав журналістам, пише Lb.ua.
"Фракції більшості вже узгодили кількість комітетів, за які вони готові взяти політичну відповідальність, і ми узгодили також те, що опозиція отримає три комітети. Які комітети і яка опозиція - предмет завтрашньої наради", - сказав він.
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Він також висловив упевненість, що в четвер Рада погодить кількість та склад парламентських комітетів.
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