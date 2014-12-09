Кабмін затвердив програму дій на два наступних роки

Про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За словами глави уряду, основа програми в тому, що потрібно зробити в країні. «Простих рішень не буває, – сказав Яценюк. - Новий уряд з парламентом і президентом повинні виконувати нашу програму. Остаточна мета – членство в ЄС. Для цього треба змінити Україну – зробити її європейською, і тоді ми одержимо запрошення від партнерів. На це наша програма і спрямована».

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Він підкреслив, що основні цілі програми – питання безпеки, енергоефективність і незалежність. Ще один пріоритет - економіка, яка страждає від війни. «Йде падіння промвиробництва, ВВП, знецінена гривня, зменшуються резерви, – констатував глава уряду. – Ще один виклик – внутрішня агресія, агресія корупції і безвідповідальності, а також неефективного державного менеджменту».