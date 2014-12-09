В Україні планується створити Державне бюро розслідувань – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Також ключове завданням для уряду разом з президентом України буде створення Державного бюро розслідування. Відповідно до прийнятого закону, прокуратура позбавляється функцій загального нагляду та слідства. І Державне бюро розслідувань візьме на себе функції незалежного слідчого органу за відповідним складом злочину", - сказав Яценюк, говорячи про концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ України.

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