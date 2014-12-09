Яценюк обіцяє ввести 15 тисяч нових стандартів до 2016 року

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна повністю відмовляється від радянських стандартів… У нас є 15 тис. нових стандартів, які будуть запроваджені. Це вимагає багато часу, але ми ставимо термін – до 2016 року. Це оптимістичні терміни», - сказав Яценюк.

Читайте такожКабмін затвердив програму дій на два наступних рокиНагадаємо, 1 листопада почала діяти Угода про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому економічну частину угоди, що стосується зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, відкладено до кінця 2015 року. Поза тим, ЄС в односторонньому порядку продовжив для України ще на рік автономні торговельні преференції.