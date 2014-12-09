У Раду подадуть законопроект про створення Національної поліції
13:31, 09 грудня 2014Політика
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Міністерство внутрішніх справ України розробило і подає до Верховної Ради законопроект про створення Національної поліції.
МВС розробило концепцію реформи / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання уряду, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"МВС розробило концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ України. До парламенту подається закон України про Національну поліцію", - сказав прем'єр.
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Яценюк зазначив, що цим законопроектом пропонується скасувати низку «невластивих міліції» функцій, в тому числі і "ті пострадянські департаменти по боротьбі зі злочинністю та корупцією, які очолювали злочинність і корупцію".
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