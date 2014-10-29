В Україні може з'явитися Національна поліція і служба детективів

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, яку пропонує політична партія "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, центральним органом виконавчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ, що реалізує політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, пропонується створити Національну поліцію.

Структура Національної поліції повинна складатися з поліції громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба дільничних інспекторів), кримінальної поліції (оперативно-слідчі органи), підрозділів поліції спеціального призначення (уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік функцій яких встановлено законом) та судової поліції.

При цьому для реформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності правоохоронних органів) пропонується створити інститут детективів, що поєднає в собі функції слідчих та оперативних співробітників.

Також відзначається необхідність розмежування оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень (контррозвідка СБУ, розвідувальні органи, УДО, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС) та у рамках кримінальних проваджень – гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.

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Окрім того, наголошується на необхідності створення нової системи атестації поліцейських з урахуванням міжнародного досвіду, а також проведенні повної переатестації поліцейських за новими критеріями, та оновленні особового складу поліції.

Проектом коаліційної угоди пропонується створити муніципальну поліцію, що дасть право органам місцевого самоврядування створювати за власні кошти правоохоронні сервісні підрозділи для підтримання громадського порядку та для ведення адміністративних проваджень у сферах відповідальності місцевого самоврядування (порушення правил порушення правил благоустрою, порушення громадського порядку тощо).

Крім того, на базі Військової служби правопорядку пропонується створити у Збройних силах Військову поліцію, визначивши пріоритетними напрямками її діяльності попередження, виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, та надати їй право здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби, а в умовах воєнного стану – всіх кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями, а також всіх злочинів, скоєних військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій.