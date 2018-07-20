Мати журналіста Шеремета: я зрозуміла, що ця справа не буде розкрита

За словами матері вбитого журналіста, в курсі розслідування її не тримають.

Мати журналіста Павла Шеремета, убитого 20 липня 2016 року, Людмила вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Громадському".

За словами Людмили Шеремет, вона два рази зустрічалася з президентом Петром Порошенком.

"Я єдине запитала: "Ви – гарант, кажете про те, що це справа вашої честі, і хочете, щоб вона була розслідувана. А ось пан Аваков сказав, що це дуже серйозна справа, і вона відноситься до тих 7% справ, які взагалі не розкриваються". Тобто, я зрозуміла, що ця справа просто не буде розкрита. Ось і все", - сказала Шеремет.

Разом з тим вона додала, що вірить Порошенку, який заявляє, що це справа його честі, і що він дійсно хоче, щоб її розкрили.

Читайте такожПоліція про справу Шеремета: певну особу встановили, але не ідентифікували

За словами матері вбитого журналіста, в курсі розслідування її не тримають.

"У нас є адвокат, з яким я один раз зустрічалася десь півроку тому, а то й більше. Його присутність і високе професійне прагнення до роботи в цій справі вселяє надію", - сказала Шеремет.

На її думку, для того, щоб прискорити розслідування, потрібна воля влади і бажання знайти винних.

"Мені не хотілося б, щоб постраждав хтось невинний через те, що у них щось не виходить, або є якісь інші причини, щоб не розкривати цю справу. Тому що такі прецеденти є", - сказала мати вбитого.

Але для винних вона хоче покарання згідно із законом.

"Нема мого сина. І мені не так важливо, що буде з винними. Нехай їх покарають згідно з законом. Мені чужого життя не треба", - підсумувала Людмила Шеремет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що на даному етапі розслідування відпрацьовується чотири основні версії щодо мотивів скоєння вбивства журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року. Серед них - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єктом (підірваний автомобіль належав цивільній дружині журналіста Олені Притулі).

Цього ж дня перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує роботу над ідентифікацією особи, яка була зафіксована камерами відеоспостереження під час мінування автомобіля Шеремета.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Генеральний прокурор Юрій Луценко називав основною версією вбивства журналіста помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.