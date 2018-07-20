Друга річниця вбивства Павла Шеремета: проведено більше 20 експертиз, відпрацьовуються 4 версії

У ГПУ заявили, що опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчені записи камер відеоспостереження і матеріалів.

Станом на сьогодні в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета було проведено більше 20 різних експертиз, деякі з яких все ще тривають.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в Facebook.

"Сьогодні, 20 липня, - друга річниця з дня загибелі журналіста Павла Шеремета. В цей же день в 2016 році за фактом його вбивство було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). На сьогоднішній день вже проведено більше 20 різних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитані десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчені записи камер відеоспостереження і матеріалів, які з'являлися в медіа-просторі", - повідомив він.

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Він зазначив, що на даному етапі відпрацьовується 4 основні версії щодо мотивів вчинення вбивства Павла Шеремета.

"Професійна журналістська діяльність, особисті неприязні відносини, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єктом (підірваний автомобіль належав Олені Притулі). До проведення експертних досліджень залучені фахівці ФБР. Про підозру поки нікому не повідомлялося", - підсумував Шеремет.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.