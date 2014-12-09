Євродепутат Хармс: ЄС і Україна повинні мати стратегії подальших дій

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, таку думку співголова групи "Партії зелених" в Європарламенті Ребекка Хармс висловила під час конференції на тему: "Україна як тест на європейську солідарність", яка проходить сьогодні в Брюсселі.

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На її переконання, ЄС не має чіткої стратегії щодо України, а лише реагує на події. "ЄС потребує стратегії. Без Євромайдану, без російського втручання ми, можливо б, не мали Угоди про асоціацію", - припустила вона.

Разом з тим Ребекка Хармс висловила переконання, що Київ також повинен мати власну стратегію. "Українська сторона повинна мати стратегію. Повинні бути рішення про пріоритети. Давайте відкладемо в сторону війну. Нам потрібна спільна стратегія для кращих рішень, в тому числі і для сходу України. В Україні повинні визнати, що відповідальність зараз на обох сторонах", - впевнена депутат Європарламенту.

Ребекка Хармс також вважає, що ЄС щодо України є дві перспективи. Вона поділила країни ЄС на західні, яким Україна відома завдяки Чорнобилю, і східні, "які знають Україну набагато краще".

Депутат Європарламенту вважає, що "головна помилка" ЄС щодо України була зроблена в столицях країн співтовариства "через недостатній інтерес до переговорів про Угоду про асоціацію".

"Проблема полягає в недостатньому розумінні та обізнаності щодо України", - підкреслила Ребекка Хармс.

У свою чергу відомий український філософ, директор європейських програм "Інтерньюз-Україна" Володимир Єрмоленко назвав зовнішню політику ЄС "політикою квітів". Він зазначив, що останнім часом Росія веде себе, як в XIX столітті, і зараз замість "геополітики" можна застосовувати слово "зоополітика". Свої слова він пояснив використаним російським президентом Володимиром Путіним порівняння Росії з ведмедем. "Під час війни ви не можете боротися з ведмедем квітками", - сказав Володимир Єрмоленко, закликавши ЄС "показати зуби".