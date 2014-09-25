Євродепутата Хармс не пустили до Москви та назвали "небажаною" персоною в Росії - ЗМІ

Сьогодні євродепутату від Німеччини Ребецці Хармс відмовили у в`їзді до Росії. Про це Deutsche Welle повідомили у брюссельському офісі лідера фракції Зелених у Європарламенті.

”Незважаючи на пред`явлення дипломатичного паспорта, її в`їзду до країни перешкодили”, - повідомили у парламентському бюро Хармс.

”Після трьох годин перебування у аеропорту Москви Хармс повідомили, що вона є ”небажаною” персоною в Росії, а її в`їзд може бути розцінено як ”кримінальний злочин”, - уточнила співробітниця євродепутата.

Читайте такожУ Брюсселі хочуть обговорити вплив російської пропаганди на громадян ЄС

За словами помічниці Хармс, депутата Європарламенту наполегливо попросили наступним рейсом повернутись до Брюсселя. ”Хармс повертається до Брюсселя”, - сказала її помічниця. За її словами, рішення про заборону в`їзду Хармс до Росії було ухвалено російським МЗС по обіді у четвер. Йдеться про ”санкції російського уряду щодо окремих європарламентаріїв, які включають обмеження на в`їзд до Росії”.

За наявними даними, депутату Європарламенту в`їзд на територію Росії забороняють вперше. Нагадаємо, що Хармс у п`ятницю мала спостерігати за судовим процесом над українською льотчицею Надією Савченко. Також євродепутат відома своєю проукраїнською позицією.