Референдум на Донбасі: Гримчак пояснив, чому ідея Путіна неможлива

Гримчак наголосив, що ніхто на території України не буде проводити референдумів на окупованих територіях. Під дулами автоматів референдуми не проводяться.

Референдум, який ймовірно запропонував провести на Донбасі президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, на окупованій території України не буде відбуватися.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Громадському".

За словами чиновника, жодної офіційної інформації про пропозицію Путіна щодо проведення референдуму на Сході України немає. Він додав, що є лише повідомлення "якихось не названих джерел" і коментар речника президента РФ Пєскова, який сказав, що йому нічого про це не відомо.

"Мені здається, що цей вкид в інформаційний простір був зроблений для того, щоб прикрити тему українського референдуму тому, що Путін в своєму виступі на тій же прес-конференції заявив, що ми провели референдум в Криму. Тобто Росія у виступі свого президента визнала, що проводила референдум на території незалежної держави Україна, з порушенням всіх міжнародних норм, правил і, фактично, підтвердила, що Крим вона окупувала – це друге", – заявив Гримчак.

Заступник міністра підкреслив, що референдум в окупованих районах Донбасу неможливий.

"Третє: ніхто на території України не буде проводити референдумів на окупованих територіях. Так само, як весь світ не визнав референдум в Криму, так само не будуть визнані референдуми навіть, якщо їх організовуватиме РФ. Під дулами автоматів референдуми не проводяться", – заявив Гримак.

Також, український чиновник пояснив, що таке референдум у відповідності до Мінських домовленостей.

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"Це, за порядком організації, майже такий самий процес, як і вибори. А вибори повинні відбутися в той момент, коли будуть виведені російські війська, російські найманці, роззброєні незаконні військові формування і буде забезпечені безпечні умови для проведення місцевих виборів, за участі всіх українських партій, ГО, ЗМІ і тому подібне. Тому, мені здається, що це просто цілеспрямований вкид, щоб відвернути увагу від всього іншого", – підсумував він.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.