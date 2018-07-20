Тука угледів в ідеї «референдуму» на Донбасі бажання Росії відійти

У той же час заступник міністра підкреслив, що ніякі референдуми подібного роду не передбачені Конституцією України.

Ідея президента Росії Володимира Путіна про можливість проведення референдуму на Донбасі, яку він озвучив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, свідчить про те, що Москва шукає шляхи виходу з Донбасу.

Про це заявив в ефірі Радіо НВ заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"З моєї точки зору, це свідчить про те, що добре чи погано, але це свідчить про те, що Москва шукає шляхи виходу з Донбасу. Один з таких шляхів їм бачиться в проведенні псевдореферендуму", - заявив Тука.

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У той же час заступник міністра підкреслив, що ніякі референдуми подібного роду не передбачені Конституцією України, і, хто б їх не проводив, вони ніколи не будуть визнані Україною.

"Тому з точки зору юридичної - це повний нонсенс", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.