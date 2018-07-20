Тука угледів в ідеї «референдуму» на Донбасі бажання Росії відійти
Ідея президента Росії Володимира Путіна про можливість проведення референдуму на Донбасі, яку він озвучив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, свідчить про те, що Москва шукає шляхи виходу з Донбасу.
Про це заявив в ефірі Радіо НВ заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
"З моєї точки зору, це свідчить про те, що добре чи погано, але це свідчить про те, що Москва шукає шляхи виходу з Донбасу. Один з таких шляхів їм бачиться в проведенні псевдореферендуму", - заявив Тука.
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У той же час заступник міністра підкреслив, що ніякі референдуми подібного роду не передбачені Конституцією України, і, хто б їх не проводив, вони ніколи не будуть визнані Україною.
"Тому з точки зору юридичної - це повний нонсенс", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Путін під час зустрічі з Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінкі, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йдеться про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.