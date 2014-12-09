Заступник держсекретаря США: Україну чекає доля Ірану і КНДР при відновленні ядерної програми

Таку заяву зробила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями і міжнародною безпекою Роуз Готмюллер в інтерв'ю "ЄвроПравді".

"У разі продовження цього шляху (виготовлення ядерної бомби) вас чекає статус країни-ізгоя - як Північної Кореї чи Ірану. Україна хоче опинитися в такій компанії?" - сказала вона.

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За словами Роуз Готмюллер, Україна втратить провідну роль у світі в питанні нерозповсюдження ядерної зброї, а також статус надійного партнера.

Крім того, на думку заступника держсекретаря, Україна не отримає "мінімальної доданої вартості до своєї безпеки". "Рівно навпаки. Наслідки таких змін для України стануть просто катастрофічними", - підкреслила Роуз Готмюллер.