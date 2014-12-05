Рішення України про відмову від ядерної зброї є вірним попри агресію РФ - заступник держсекретаря США

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала на брифінгу в Києві.

"Я вважаю, що роль України, як лідера у режимі нерозповсюдження ядерної зброї, призвела безпосередньо до успіху, якого ми змогли досягти у подальшому зменшенні ядерного озброєння та роззброєнні протягом останніх 20 років", - сказала Ґотмюллер.

При цьому вона висловила переконання, що рішення України про відмову від ядерної зброї є вірним попри агресію Росії. Зокрема, заступник держсекретаря підкреслила, що поділяє думку президента США Барака Обами, що ядерна зброя не сприяє безпеці.

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"Як спеціаліст з ядерних стримуючих факторів, я вважаю, що ці стримуючі фактори не були б стабільними упродовж цих 20 років. Ми були б у постійній кризі та не тільки між Україною та Росію, а у всій Євразії, у тому числі за участю інших країн", - зазначила вона.

Ґотмюллер також акцентувала увагу, що якщо ядерна зброя потрапила б до терористів, то розмови про безпеку в світі можна було б припинити.

Довідка УНІАН. 5 грудня 1994 року Велика Британія, Росія та США підписали у Будапешті (Угорщина) Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Країни-підписанти Будапештського меморандуму зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

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4 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вкотре звинуватив Росію в порушенні Будапештського меморандуму, яка у березні анексувала Крим і дестабілізує ситуацію на Донбасі.

Сьогодні, 5 грудня, Міністерство закордонних справ України з нагоди 20-річчя підписання Будапештського меморандуму закликало держави - гаранти національної безпеки за цим меморандумом зробити невідкладні кроки для відновлення територіальної цілісності, суверенітету і миру в Україні.