Російський політолог: ідея Путіна про референдум на Донбасі "вже мертва"
Ініціатива російського лідера Володимира Путіна про референдум на Донбасі не небезпечна для України, оскільки вона «вже мертва».
Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.
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«Розумієте, найбільш небезпечне для України було в 2015-2016 роках, коли французи і німці приїжджали в Київ, чинячи тиск на Раду, уряд і президента з вимогами змінити конституцію, влаштувати федералізацію України. Тоді Путін активно використовував свою інтерпретацію Мінських угод. Його ідея була в тому, щоб заштовхнути ці окуповані території як ракову пухлину в тіло України, щоб розкладати її зсередини. Але це теж провалилося», – відзначив Він.
Експерт вважає, що Путін не піде на вирішення своїх питань силовим шляхом, оскільки зараз «мріє звільнити Росію від нинішніх санкцій», і поки у нього є надія на їх зняття, він не піде на військове загострення.
«Тим більше, що йому видається можливість досягти своїх цілей в Україні менш ризикованим шляхом, а саме, активною участю у виборчій кампанії і підтримкою тих кандидатів, які готові на компроміс, а фактично на здачу української незалежності», – додав політолог.