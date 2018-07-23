Російський політолог: ідея Путіна про референдум на Донбасі "вже мертва"

Експерт вважає, що Путін не піде на вирішення своїх питань силовим шляхом, оскільки зараз «мріє звільнити Росію від нинішніх санкцій».

Ініціатива російського лідера Володимира Путіна про референдум на Донбасі не небезпечна для України, оскільки вона «вже мертва».

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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«Розумієте, найбільш небезпечне для України було в 2015-2016 роках, коли французи і німці приїжджали в Київ, чинячи тиск на Раду, уряд і президента з вимогами змінити конституцію, влаштувати федералізацію України. Тоді Путін активно використовував свою інтерпретацію Мінських угод. Його ідея була в тому, щоб заштовхнути ці окуповані території як ракову пухлину в тіло України, щоб розкладати її зсередини. Але це теж провалилося», – відзначив Він.

Експерт вважає, що Путін не піде на вирішення своїх питань силовим шляхом, оскільки зараз «мріє звільнити Росію від нинішніх санкцій», і поки у нього є надія на їх зняття, він не піде на військове загострення.

«Тим більше, що йому видається можливість досягти своїх цілей в Україні менш ризикованим шляхом, а саме, активною участю у виборчій кампанії і підтримкою тих кандидатів, які готові на компроміс, а фактично на здачу української незалежності», – додав політолог.