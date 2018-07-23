Російський політолог пояснив, навіщо Путіну блокада Азовського моря

Російський політолог вважає, що в ситуації з блокадою Азовского моря "дуже багато залежить від самої України".

Блокадою Азовського моря втрачається сенс Маріуполя як порту України, і це великий удар по Києву.

Таку думку російський політолог Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю виданню «Апостроф».

«Розумієте, адже йде війна, а ми бачимо пародоксальну ситуацію у світовій історії: росіяни захопили частину української території, здійснюють обстріли, терористичні дії, але продовжують існувати дипломатичні відносини, йде торгівля. Як не дивно це звучить, але за останній рік зріс товарообіг між Україною і Росією. А здавалося б, що з підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом превентується економічний вплив (Росії)», – вважає Піонтковський.

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На його думку, все це створює величезні важелі для Путіна, для впливу на Україну, і рішення багатьох проблем лежить не зовні.

«Ось часто кажуть, що Захід надає недостатню допомогу. Але я вам скажу як спостерігач з Вашингтона, що підтримка Заходу хоч далеко не ідеальна, але набагато більша, ніж мені здавалося в 2014 році. І тут дуже багато залежить від самої України – від ходу виборчої кампанії, від результатів виборів, від твердості українського керівництва. Наприклад, воно дуже твердо себе вело, коли Німеччина і Франція хотіли нав'язати Україні путінську інтерпретацію Мінських угод – федералізацію України, а по суті, її розпад. Ця атака була відбита. Але йде війна, і ворог використовує всі засоби», – зазначив політолог.