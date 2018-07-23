Британія вимагає від РФ "звільнити негайно" усіх українських політв'язнів (відео)

У британському посольстві занепокоєні станом здоров'я українців, які оголосили голодування.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії закликає владу Російської Федерації звільнити усіх українських політичних в'язнів і, зокрема, українського режисера Олега Сенцова та активіста Володимира Балуха, які голодують.

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Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Велика Британія глибоко занепокоєна станом здоров'я українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування", - йдеться у повідомленні.

"Обох російська влада ув'язнила за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму", - заявили британські дипломати.

Також посольство розмістило підготовлене МЗС Британії відео з вимогою до РФ звільнити українських політичних бранців.

"Ми знову наполегливо закликаємо російську владу звільнити негайно усіх українських політичних в'язнів", - наголошується у відеоматеріалі.