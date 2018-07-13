ЄС закликав Росію звільнити усіх українських політв'язнів з нагоди дня народження Сенцова

Європейські дипломати привітали українського кінорежисера з днем народження.

Представництво Європейського Союзу в Україні закликає владу Російської Федерації звільнити усіх українських політичних в'язнів з нагоди дня народження незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, якому сьогодні виповнюється 42 роки.

Про це повідомляється на сторінці Представництва ЄС в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Вітаємо Олега Сенцова з днем народження. ЄС продовжує закликати російську владу негайно звільнити його та інших українських громадян, яких незаконно утримують в Криму та Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

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Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

5 липня до Сенцова в колонію допустили двоюрідну сестру Наталію Каплан, яка повідомила, що її брат дуже постарів і схуд на 15 кг.