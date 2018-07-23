ГПУ хоче дозволу на заочне слідство щодо екс-регіонала та ще 4-х спільників Єфремова
Генпрокуратурою до суду подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата VII скликання Сергія Горохова та чотирьох колишніх чиновників Луганщини, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів спільно з екс-головою фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.
Як повідомила прес-служба ГПУ, йдеться про колишніх голову Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, Луганського міського голову Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова.
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«Генеральною прокуратурою України 20.07.2018 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Єфремовим», - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що Горохов, Голенко, Харін, Кравченко та Пілавов, підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України, перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України.
Наразі прокуратура має дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль».
У січні 2017 року Генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.
Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську. 15 червня 2018 року Старобільський райсуд вчергове продовжив йому термін тримання під вартою до 13 серпня.