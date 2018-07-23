ГПУ хоче дозволу на заочне слідство щодо екс-регіонала та ще 4-х спільників Єфремова

Наразі екс-"регіонала" Сергія Горохова та чотирьох колишніх чиновників Луганщини розшукує СБУ.

Генпрокуратурою до суду подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата VII скликання Сергія Горохова та чотирьох колишніх чиновників Луганщини, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів спільно з екс-головою фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.

Як повідомила прес-служба ГПУ, йдеться про колишніх голову Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, Луганського міського голову Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова.

Читайте такожПарубій у деталях розповів, як вів перемовини з бойовиками в Луганську

«Генеральною прокуратурою України 20.07.2018 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Єфремовим», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Горохов, Голенко, Харін, Кравченко та Пілавов, підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України, перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам Служби безпеки України.

Наразі прокуратура має дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль».

У січні 2017 року Генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську. 15 червня 2018 року Старобільський райсуд вчергове продовжив йому термін тримання під вартою до 13 серпня.