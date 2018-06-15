Колишньому регіоналу Єфремову продовжено арешт на два місяці

Колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову продовжено арешт до 13 серпня. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. В ході засідання суд прийняв рішення про продовження Єфремову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13 серпня 2018 року», - написала вона.

Сарган також повідомила, що наступне засідання відбудеться 25 червня о 13.30, під час якого заплановано допит свідка обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль».

Генеральна прокуратура України у січні 2017 року направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.