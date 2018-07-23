Підтримувала "сепаратистський шабаш": у БПП ініціюють справу проти затриманої у США росіянки (відео)

Діяльність росіянки Бутіної під час проросійських сепаратистських рухів у 2014 році в Україні мають розслідувати Генпрокуратура та СБУ, зазначає народний депутат Ірина Фріз.

Народний депутат Ірина Фріз направить звернення до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо наявності ознак злочину та порушення кримінальної справи проти Марії Бутіної, яка була заарештована правоохоронними органами США.

Як зазначила Фріз на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідне відео, Бутіна «відзначилася під час проросійського сепаратистського шабашу у 2014 році в Україні».

«На цьому відео можна побачити, як вона підтримує дії Росії в Криму. У зв’язку з цим звертатимусь до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо наявності ознак злочину та порушення кримінальної справи проти Марії Бутіної. Її виступи в Україні у 2014 році є непрямим підтвердженням виконання завдань спецслужб РФ», - зазначила депутат.

Фріз вважає, що розслідування українських спецслужб допоможе контррозвідувальним органам США довести причетність Бутіної до виконання завдань Кремля на території Сполучених Штатів.

Депутат нагадала, що Бутіну було заарештовано правоохоронними органами США за підозрою у впливі на внутрішню політику США напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася в Гельсінкі 16 липня.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влада США затримала 29-річну росіянку Бутіну. Її звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

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Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Бутіну під заставу.

Записи в її блозі в "Живому журналі", а також відео на її каналі в Youtube свідчать, що Бутіна виправдовувала анексію Криму і підтримувала бойовиків на Донбасі.

У червні 2014 року Бутіна брала участь у мітингу на підтримку так званої "Новоросії", що відбувався у Москві. У своєму блозі вона закликала людей йти на мітинг і жертвувати гроші бойовикам. Також вона заявляла, що "росіяни України мають право на повстання". Крім того, Бутіна наголошувала, що якби в Росії було дозволено вільне носіння зброї, то російських найманців на Донбасі було б набагато більше.

На цьому ж мітингу Бутіна була одним зі спікерів. У своєму виступі вона виправдовувала анексію Криму і заявляла, що "Донбас йде тим самим шляхом". Вона закликала підтримати сепаратистів "добровольцями, гуманітарною допомогою, в інтернеті і всіма способами". Разом з цим події на Донбасі вона назвала "громадянською війною".