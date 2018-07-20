Затримана в США росіянка Бутіна підтримувала анексію Криму та бойовиків на Донбасі

Російська шпигунка Марія Бутіна виправдовувала анексію Криму і казала, що "Донбас йде тим самим шляхом".

Затримана за незаконну діяльність з просування інтересів Росії у США Марія Бутіна виступала в підтримку бойовиків на Донбасі.

Про це свідчать записи в її блозі в Живому Журналі, а також відео на її каналі в Youtube, передає ТСН.

У червні 2014 року Бутіна була учасником мітингу в підтримку так званій "Новоросії", який відбувався у Москві. У своєму блозі вона закликала людей йти на мітинг і жертвувати гроші бойовикам. Також вона заявляла, що "росіяни України мають право на повстання". Крім того, Бутіна писала, що якби в Росії було дозволено вільне носіння зброї, то російських найманців на Донбасі було б набагато більше.

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На цьому ж мітингу Марія Бутіна була одним із спікерів. У своєму виступі вона виправдовувала анексію Криму і казала, що "Донбас йде тим самим шляхом". Бутіна закликала підтримати сепаратистів "добровольцями, гуманітарною допомогою, в інтернеті і всіма способами". Разом з цим події на Донбасі вона назвала "громадянською війною".

Також в блозі Марії Бутіної є багато записів, в яких вона пише про свої відвідини Криму під час і після анексії. Зокрема, вона проводила збори прихильників вільного носіння зброї.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну. Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику".

Згодом Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.