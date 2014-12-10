У Харкові суд заборонив акції протесту проти включення в уряд іноземців

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, відповідне рішення вчора, 9 грудня, ухвалив Харківській окружний адміністративний суд, підтримавши ініціативу правоохоронців й міськради.

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У міліції закликали людей та громадські організації не брати участі в заборонених судом акціях протесту та нагадали, що порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.

«Зважаючи на те, що подібні заходи можуть дати привід для провокацій у складний для країни час, міліція закликає усіх жителів та гостей Харкова напередодні та під час святкових днів не брати участі у сумнівних заходах, особливо у несанкціонованих акціях. Такі дії є порушенням чинного законодавства України та тягнуть за собою адміністративне покарання», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 грудня, в Харкові виконавчий комітет міськради ухвалив рішення через суд вимагати заборони проведення акції протесту громадської організації «Трудова Харківщина» проти включення до складу Кабінету міністрів України іноземців.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ввечері Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів.

Серед нових урядовців - американка українського походження, міністр фінансів Наталія Яресько; міністр економіки Айварас Абромавічус (Литва); міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі (Грузія).

Всім їм президент надав громадянство України.