Рада закрилася до четверга

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман оголосив, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 11 грудня.

Він звернувся до комітетів із закликом працювати над підготовкою законопроектів для розгляду Верховною Радою.

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Гройсман також запросив до себе на нараду голів фракцій.

Раніше парламент ухвалив постанову про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (№1010). За це рішення проголосували 334 народних депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній залі.