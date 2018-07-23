Сестра Сенцова заявила, що він знаходиться "в передсмертному стані" - ЗМІ
Український режисер з окупованого Криму Олег Сенцов, який голодує у російській колонії з 14 травня, перебуває на межі життя і смерті.
Про це британському виданню Independent сказала його двоюрідна сестра Наталія Каплан, передає 112.ua.
Каплан заявила, що Сенцов знаходиться в "передсмертному стані".
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"Ми не знаємо, скільки ще протягне, але нам сказали, що він вже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго", - цитує видання Каплан.
За її словами, Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемах з серцем цього недостатньо.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.
Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцов знаходиться у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ).
14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.