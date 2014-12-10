Мер Запоріжжя подав у відставку
12:31, 10 грудня 2014Політика
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Мер Запоріжжя Олександр Сін написав заяву про відставку з посади мера.
Олександр Сін подав у відставку / z-city.com.ua
Разом з міським головою йде з посади секретар міськради Роман Таран, повідомляє z-city.
Замість Тарана секретарем міськради стане Віктор Острянський - депутат від Батьківщини. Зараз депутати повинні затвердити рішення про зміну влади в Запоріжжі, пише видання.
Читайте такожМер Запоріжжя заявив, що в місті готують силове захоплення влади з використанням бойовиківЦим подіям передував мітинг, учасники якого вимагали відставки мера.
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