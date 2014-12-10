Мер Запоріжжя подав у відставку

Мер Запоріжжя Олександр Сін написав заяву про відставку з посади мера.

Разом з міським головою йде з посади секретар міськради Роман Таран, повідомляє z-city. Замість Тарана секретарем міськради стане Віктор Острянський - депутат від Батьківщини. Зараз депутати повинні затвердити рішення про зміну влади в Запоріжжі, пише видання. Читайте такожМер Запоріжжя заявив, що в місті готують силове захоплення влади з використанням бойовиківЦим подіям передував мітинг, учасники якого вимагали відставки мера.

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