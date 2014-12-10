У Запоріжжі перед будівлею мерії більш як 300 людей вимагають відставки мера

Учасники акції протесту, анонсовані в соцмережі під назвою «Запоріжжя без Сіна», зібралися на площі перед будівлею мерії з плакатами «Запоріжжя без Сіна!», «Злодій повинен сидіти!», встановили клітку, в якій розмістили опудало з прізвищем мера і вимагають від Олександра Сіна піти у відставку.

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Сутичок учасників акції між собою або правоохоронцями, яких у будівлі запорізької мерії понад 100 осіб, на даний момент не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в Запоріжжі проходить сесія Запорізької міськради, напередодні якої мер Запоріжжя Сін оприлюднив на офіційному сайті міськради «екстрену заяву» про «заплановане на найближчі дні силове захоплення влади в місті із залученням озброєних бойовиків і проплачених псевдоактивістів» з метою «відсторонення від виконання обов'язків депутатів міської ради, виконкому міськради та міського голови».

Паралельно в соцмережі з'явилася інформація про проведення 10 грудня перед будівлею Запорізької міськради акції «Запоріжжя без Сіна!».

Увечері 9 грудня на офіційному сайті ГУ МВС України в Запорізькій області колегія Запорізького главку міліції звернулася до жителів регіону, які планують взяти участь в анонсованих акціях, з проханням не мати при собі зброї і предметів, які можуть бути використані для завдання тілесних ушкоджень».