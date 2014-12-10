У Раді готують постанову, яка визнає війною АТО на Донбасі
Народний депутат з фракції «Народний фронт», командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза заявляє, що Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони готує постанову про визнання війною подій на сході України.
Про це Береза сказав на прес-конференції в прес-центрі УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».
"Сьогодні на комітеті оборони буде запропонована постанова, щоб Верховна Рада все ж таки проголосувала про те, що... комітет готує, що в нас на сході відбувається не АТО, а війна", - сказав Береза.
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На уточнюючі запитання, він наголосив, що не повинно бути питання про те, з ким саме йде війна. "Мене найбільше ображає внутрішньо те, що до сих пір ми повинні доводити те, що є фактом. Насправді, ну для кого є тут в цій кімнаті... мабуть, тільки для представників російського телебачення і для представників російської преси є таємницею, що на сході насправді воюють російські регулярні війська", - підкреслив Береза.