У Раді готують постанову, яка визнає війною АТО на Донбасі

Про це Береза сказав на прес-конференції в прес-центрі УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».

"Сьогодні на комітеті оборони буде запропонована постанова, щоб Верховна Рада все ж таки проголосувала про те, що... комітет готує, що в нас на сході відбувається не АТО, а війна", - сказав Береза.

Читайте такожУ Іловайському котлі і під Саур-Могилою загинули більше тисячі бійців - Семенченко

На уточнюючі запитання, він наголосив, що не повинно бути питання про те, з ким саме йде війна. "Мене найбільше ображає внутрішньо те, що до сих пір ми повинні доводити те, що є фактом. Насправді, ну для кого є тут в цій кімнаті... мабуть, тільки для представників російського телебачення і для представників російської преси є таємницею, що на сході насправді воюють російські регулярні війська", - підкреслив Береза.