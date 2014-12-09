Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроект «Народного фронту» про скасування позаблокового статусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова цього комітету Пашинський.

За його словами, сьогодні вранці відбулося засідання комітету, на якому розглядалися законопроекти щодо внесення змін до закону про засади зовнішньої та внутрішньої політики.

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“За основу проголосовано підтримати законопроект 14/2 (законопроект № 1014-2 - УНІАН) авторства Турчинова і групи депутатів”, - сказав Пашинський.

Він пояснив, що цим законопроектом пропонується скасувати норму, яка була імплементована в 2010 році,про позаблоковий статус України. Крім того, передбачається вказати євроінтеграційний напрям України, зокрема у сфері розвитку безпеки, а також заборонити Україні входити в будь-які політичні, економічні чи військові союзи, які суперечать євроінтеграційному курсу України.

Пашинський нагадав, що даний законопроект сьогодні був включений до порядку денного. “Я сподіваюся, на найближчих засіданнях Верховної Ради він буде підтриманий”, - сказав він.