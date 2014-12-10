Мер Запоріжжя після заяви про відставку послав Ляшка на три букви

"Ви вважаєте, що запорожці - бидло, яке можна нагнути з Києва, щоб ми тут танцювали під вашу дудку? Ми місто - вільних людей! Пішли ви на х*й з цього міста!", - викрикнув Сін, якого цитує ipnews.in.ua.

Водночас нардеп Олег Ляшко у відповідь звинуватив Сіна, який, за його словами, тримає жителів Запоріжжя за бидло.

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"Це ви тримаєте народ за бидло. Ви разом з Анісімовим грабували народ! Ви послали не тільки мене, а жінок, запорожців, Майдан, чоловіків, героїв АТО! Ти місто послав!", - випалив Ляшко.

Після того активісти почали тягати мера за краватку. Почалася бійка. Ляшко почав зупиняти натовп – мовляв, це Сін таким чином провокує.

"Я у Верховні Раді зареєстрував законопроект про дострокову відставку вашого міського голови та подбаю про арешт Сіна. Не чіпайте його пальцем! Він цього тільки й чекає!", - вигукнув Ляшко.

Натовп почав скандувати: "Сіна геть!". А мер під ці вигуки оголосив засідання сесії закритим.