Меркель, Лавров та начальник генштабу РФ обговорили ситуацію на сході України
Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов обговорили ситуацію на сході України.
Про це йдеться у заяві заступника речника федерального уряду Ульріке Деммер, розміщеній на сайті уряду ФРН.
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Зокрема, Меркель сьогодні у Берліні разом з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрілася з Лавровим та Герасимовим.
"Розмова зосереджувалася на ситуації на Середньому Сході, особливо у Сирії. Конфлікт на сході України також обговорювався", - йдеться у повідомленні.
Ця зустріч була погоджена минулого тижня Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці поточного тижня у Берліні планується зустріч політичних директорів міністерств закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Російської Федерації).