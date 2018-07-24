Меркель, Лавров та начальник генштабу РФ обговорили ситуацію на сході України

Зустріч глави німецького уряду з російськими високопосадовцями відбулася у Берліні.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов обговорили ситуацію на сході України.

Про це йдеться у заяві заступника речника федерального уряду Ульріке Деммер, розміщеній на сайті уряду ФРН.

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Зокрема, Меркель сьогодні у Берліні разом з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрілася з Лавровим та Герасимовим.

"Розмова зосереджувалася на ситуації на Середньому Сході, особливо у Сирії. Конфлікт на сході України також обговорювався", - йдеться у повідомленні.

Ця зустріч була погоджена минулого тижня Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці поточного тижня у Берліні планується зустріч політичних директорів міністерств закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Російської Федерації).