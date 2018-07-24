Зустріч політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки" може пройти наприкінці тижня

Зустріч має відбутися у Берліні. Згідно з даними, політдиректори країн "нормандської четвірки" обговорять запропонований Москвою референдум на Донбасі.

Наприкінці тижня у Берліні планується проведення зустрічі політичних директорів міністерств закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Російської Федерації).

Про це УНІАН повідомили джерела у дипломатичних колах. "Ми плануємо зустріч на кінець тижня", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, зустріч має відбутися у Берліні.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Берліні відбулася зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки".

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За підсумками цієї зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що глави МЗС обговорили перспективи проведення зустрічі лідерів чотирьох держав найближчим часом. За його словами, учасники зустрічі обговорили питання розміщення миротворців на Донбасі і торкнулася питання політичних в'язнів в РФ.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" відбувся спір щодо послідовності кроків виконання Мінських угод.

Раніше повідомлялося, що політдиректори країн «нормандської четвірки» обговорять запропонований Москвою референдум на Донбасі.