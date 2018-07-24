Спецпредставник США Волкер: "жодного референдуму" на окупованому Донбасі не може бути

Дипломат наголосив, що референдум на окупованій частині Донецької і Луганської областей не матиме легітимності.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що жодного референдуму на окупованій частині Донбасу не може бути в умовах, коли уряд України не контролює цю територію.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ви, можливо, бачили, що Білий дім вже зробив заяву і відхилив цю пропозицію. В умовах, коли немає контролю українського уряду над цими територіями, люди живуть в ситуації небезпеки, немає свободи пересування, і є люди, які звідти виїхали, - ніякого референдуму не може там відбутися. Він не буде мати легітимності», - наголосив Волкер.

«Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів», - додав спецпредставник США.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерела поінформувало, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі 16 липня зробив пропозицію провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути її. У пропозиції Путіна йшлося про проведення голосування жителями окупованих територій щодо їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.

Раніше 17 липня Путін заявив, що домовився з Трампом опрацювати на експертному рівні питання врегулювання кризи в Україні. «Ми говорили стосовно України, там є деякі нові ідеї щодо способів врегулювання кризи на південному сході країни, домовилися опрацювати це поки на експертному рівні», - сказав Путін.

Як повідомило американське видання The Hill, посол РФ у США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін на зустрічі з Трампом порушив тему референдуму. За словами посла, президент РФ зробив «конкретні пропозиції» щодо того, яким чином владнати поточний конфлікт. Пізніше речник Ради національної безпеки при Білому домі Гаррет Маркіс заявив, що в адміністрації Трампа не підтримуватимуть пропозицію президента Росії про референдум на Донбасі для визначення статусу окупованого Росією регіону.