В Україні створили Секретаріат безпекової співпраці з НАТО та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, який представив журналістам призначеного керівника.

За словами Наливайченка, сьогодні для України дуже важливими є відновлення безпекової співпраці, реформування безпекових структур, відновлення цивільного контролю за безпековими структурами та підвищення на більш високий рівень співпрацю Україна-НАТО, Україна-ЄС.

Він зазначив, що створений секретаріат буде відкритий для працевлаштування експертів, кваліфікованої та освіченої молоді.

У свою чергу Марчук зазначив, що активізація безпекової співпраці України з НАТО та ЄС набуває нового імпульсу, і цей імпульс ще більше набуде значення, коли Верховна Рада скасує позаблоковий статус України, що відкриє для країни великий шлях до співпраці з цими структурами.

Читайте такожУкраїнське військо має відповідати стандартам НАТО – ЯценюкВодночас, за словами Марчука, це не означатиме, що Україна отримає можливість відразу подати заявку на вступ до НАТО, оскільки треба дуже багато часу для відповідної підготовки та реформування.

“Україні дійсно доведеться пройти дуже важкий шлях, якщо вона захоче приєднатися до НАТО”, - сказав Марчук.